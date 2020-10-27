Российскую школу отремонтировали, провели в ней выборы и закрыли

Отремонтированную школу в деревне Аксеново Омской области признали аварийной и закрыли вскоре после того, как в ней прошли выборы, пишет «Новый Омск».

Строительные работы в здании велись все лето, за миллион рублей был проведен интернет, в прошлом году куплена новая мебель. Все это оплачивалось из бюджета. В августе комиссия министерства образования проверила объект и приняла его, в нем проходил единый день голосования 13 сентября. Через два дня после выборов школу решили закрыть.

«Официальный повод, по которому закрыли школу, нетривиален: нет возможности для горячего питания школьников, столовой нет в деревне на двадцать дворов», — пояснили изданию в омском областном отделении КПРФ.

В пресс-службе регионального министерства образования изданию сообщили, что решение о закрытия принято на основании дополнительной проверки технического состояния здания.

В учреждении всего один педагог и четверо учеников. В постройке есть отопление, электричество, отремонтированная пожарная сигнализация, неподалеку находится медпункт.

Сейчас школьники ездят учиться в соседнее село на автобусе. На случай бездорожья родителям предложили поселить детей в пришкольном интернате. Недовольные происходящим семьи учеников вышли на акцию протеста 24 октября и потребовали не закрывать школу в их деревне.