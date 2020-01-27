Живущим в поселке без школы россиянам посоветовали отдать детей в интернат

Свердловский депутат Людмила Боронина посоветовала отправлять в интернат детей, чьи родители не могут каждый день возить их в школу в соседний населенный пункт. Об этом она заявила на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа, сообщает газета «Вечерние ведомости».
В ходе мероприятия обсуждался вопрос организации бесплатного школьного автобуса в город Полевой из соседнего поселка Красная Горка, где нет детского образовательного учреждения и редко ходит рейсовый общественный транспорт. Многим местным школьникам приходится ежедневно ходить на занятия по четыре километра в одну сторону вдоль автомобильной трассы.
По словам Борониной, в «добрые» советские времена существовали школы-интернаты специально для детей из сельской местности, где ребенок жил шесть дней в неделю. «У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается. Может нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?» — сказала она.
Издание пишет, что высказывание депутата вызвало возмущение среди собравшихся. К какому решению в итоге пришли политики, не уточняется.
Людмила Боронина представляет в местной думе фракцию «Единой России». В партии она координирует проект «Крепкая семья». Работает в муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и народного творчества» Полевского.