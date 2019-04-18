Заявившая о ненужности молодежи чиновница проведет фестиваль красоты

Бывшая руководительница департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, уволившаяся после скандального заявления о том, что государство ничем не обязано детям, проведет на новом месте работы «Фестиваль красоты и спорта». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам бывшей чиновницы, проект будет реализован совместно с представительницей «Единой России» Ольгой Сметаниной. Подробности Глацких обещала раскрыть позже. Как написала Сметанина в комментариях к записи, это будет грандиозное «событие».

Сметанина часто проводит конкурсы красоты от свердловского отделения «Единой России». В прошлом году накануне дня тишины она организовала «первый конкурс красоты в политике в стране», а в этом устроила кастинг на конкурс «Мисс plus size Екатеринбург».

В начале апреля Глацких стала заместителем директора Дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС). Работу в структуре, подчиненной региональному министерству спорта, ей подыскали в феврале. Сообщалось, что это было пожелание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который «просил не бросать даму и найти ей хоть какое-то место».

Глацких уволилась в конце прошлого года после скандала вокруг ее высказываний по поводу молодежи. На одной из встреч она заявила детям, что государство им ничем не обязано и поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — сказала она. Департамент, которым руководила чиновница, был расформирован через несколько недель. Официально Глацких ушла с государственной службы только в феврале этого года.

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