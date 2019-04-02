Заявившая о ненужности молодежи чиновница вышла на новую работу

Бывшая руководительница департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, уволившаяся после скандального заявления о том, что государство ничем не обязано детям, стала заместителем директора дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС). Об этом сообщает портал E1.

По данным издания, бывшая чиновница уже познакомилась с новым коллективом.

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Работу в структуре, подчиненной региональному министерству спорта, Глацких подыскали в феврале. Сообщалось, что это было пожелание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который «просил не бросать даму и найти ей хоть какое-то место».

Чиновница уволилась в конце прошлого года после скандала, связанного с ее высказываниями по поводу молодежи. На одной из встреч Глацких заявила детям, что государство им ничем не обязано и поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — заявила она. Департамент, которым она руководила, был расформирован через несколько недель после ее высказывания. Официально чиновница ушла с с государственной службы только в феврале этого года.

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