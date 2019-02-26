Уволенной екатеринбургской чиновнице нашли работу

Бывшему руководителю департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких подыскали работу в структуре, подчиненной региональному министерству спорта. Об этом сообщает Ura.ru. Экс-чиновница может стать заместителем директора дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС.

Собеседник издания в областной администрации полагает, что таким образом выполнено пожелание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева: «Евгений Владимирович просил не бросать даму и найти ей хоть какое-то место. Номенклатурой не разбрасываются, поэтому временная позиция — замдиректора ДИВСа, но с перспективой на руководителя», — пояснил источник.

По мнению другого источника Ura.ru в правительстве области, назначение Глацких — часть стратегического плана губернатора по ослаблению позиций министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта. Именно из этого министерства в свое время выделили департамент молодежной политики, которым и руководила Глацких.

Чиновница уволилась в конце 2018 года после скандала, связанного с ее неоднозначными высказываниями по поводу молодежи. На одной из встреч Глацких заявила детям, что государство им ничем не обязано и поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — сказала тогда она. Департамент, которым она руководила, был расформирован через несколько недель после ее высказывания.

Позже сообщалось, что Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело о картельном сговоре в отношении конкурентов компании «Ремстройгаз», которой владеет семья бывшей чиновницы. В ответе ФАС на заявление Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» говорилось, что ведомство усмотрело косвенные признаки сговора с участием фирмы Глацких и двух компаний, которые могли ей подыгрывать: «Строинвестгарант» и «Девайс». Ранее на сайте «Яблока» было опубликовано расследование о бизнесе и имуществе семьи чиновницы. В нем утверждалось, что компания Глацких «Ремстройгаз» получила от государства 1,8 миллиарда рублей на госзакупках по ремонту и содержанию дорог. При этом ЦАП обнаружил признаки картеля в тендерах на сумму в 540 миллионов: конкурент снижал цену на одну копейку, чтобы победила фирма Глацких.

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