Учительница поставила тройку за «свое мнение» российскому школьнику и извинилась

Учительница из Ейска поставила тройку ученику за «свое мнение» в сочинении, после этого она извинилась. Об этом сообщает ТАСС.

Фотография с сочинением ученика 10-го класса по имени Влад появилась в социальных сетях и в СМИ. Ребенок утверждал, что «из-за своей занятости люди перестали видеть прекрасное в осени». Учитель поставила школьнику тройку и написала: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!»

По словам начальника управления образованием Ейского района Лидии Браун, во время встречи с руководством школы учитель полностью признала свою вину и принесла извинения семье школьника. Мама школьника, по свидетельствам Браун, также извинилась перед руководством школы и учителем, так как убеждена, что ее сын поступил неправильно, направив фотографию комментария из сочинения сестре, которая разместила ее с социальных сетях.

Позднее сестра мальчика Анастасия Новичихина рассказала Znak, что ее больше всего возмутила фраза в ответ на «я считаю» — «твоего мнения никто не спрашивал».

Ранее директор московской школы призвала россиян молиться о своей стране ежедневно в 14:00. В ее посте указано, что России грозит «внутренний враг», поэтому необходимо «настроить свои будильники на 13:55» и уединиться, чтобы пять минут уделить молитве «о спасении России и нас, грешных».