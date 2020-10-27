Директор московской школы призвала молиться о России и возмутила родителей

Директор московской школы призвала россиян молиться о своей стране ежедневно в 14:00. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Подобный призыв к молитве директор Шуваловской школы №1448 Ольга Дмитриева опубликовала на своей странице в Facebook. В посте указано, что России грозит «внутренний враг». «И тогда не нужно уже будет многое нам: ни сотовые, ни квартиры, ни образование детям, ни машины», — говорится в сообщении. Поэтому необходимо «настроить свои будильники на 13:55» и уединиться, чтобы пять минут уделить молитве «о спасении России и нас, грешных».

Большинство родителей, по информации «Подъема», возмутил пост директора, но жаловаться никто не собирается.

В 2016 году группа родителей учащихся московской школы №2065 пожаловалась в Генпрокуратуру на «навязывание религиозной идеологии департаментом образования». Претензии появились к учебному курсу «Истоки», который изучают пятиклассники. По словам родителей, религиозная догматика расходится с современным научным миропониманием.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

.