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Захвативший заложницу в интернет-кафе мужчина уснул прямо перед штурмом

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Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

В японской префектуре Сайтама, находящейся недалеко от Токио, мужчина, который захватил заложницу в интернет-кафе и удерживал ее дольше суток, уснул перед штурмом здания сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным местных СМИ, 17 июня безработный мужчина заперся в одной из индивидуальной кабинок, на которые разделено интернет-кафе, с сотрудницей заведения и начал угрожать убить ее, а затем совершить самоубийство. Преступник на протяжении полутора суток вел переговоры с сотрудниками правоохранительных органов, однако неожиданно перестал отвечать на их сообщения, в результате чего японские полицейские приняли решение пойти на штурм и обнаружили мужчину спящим.

Отмечается, что в Японии во многих интернет-кафе есть отдельные кабинки, которые закрываются на ключ, душевые и шведский стол, поэтому многие местные жители и иностранцы часто пользуются их услугами вместо отелей.

Ранее в американском штате Миннесота мужчина захватил заложников в филиале банка Wells Fargo. В здании банка, которое расположено в городе Сент-Клауд, в момент ограбления находились от шести до восьми сотрудников. По предварительным данным, мужчина был вооружен. Сотрудники ФБР вступили в переговоры с подозреваемым. Они продлились более шести часов. За это время были освобождены пятеро заложников. После чего правоохранители арестовали подозреваемого.

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