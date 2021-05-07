В США мужчина захватил заложников в банке

В американском штате Миннесота мужчина захватил заложников в филиале банка Wells Fargo. Об этом сообщает газета Star Tribune.

Точное количество взятых заложников неизвестно. По данным сотрудников правоохранительных органов, в здании банка, которое расположено в городе Сент-Клауд, в момент ограбления находились от шести до восьми сотрудников.

По предварительным данным, мужчина был вооружен. Сотрудники ФБР вступили в переговоры с подозреваемым. Они продлились более шести часов. За это время были освобождены пятеро заложников. После чего правоохранители арестовали подозреваемого.

В апреле группа неизвестных с оружием ворвалась в филиал Банка Грузии в Тбилиси и взяла в заложники посетителей и персонал. Очевидцы рассказали, что нападение совершил мужчина, вооруженный огнестрельным оружием.