В Тбилиси освободили захваченных в банке заложников

В Тбилиси освободили несколько человек, захваченных в заложники в филиале Банка Грузии. Нападавший задержан, никто не пострадал. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает «Sputnik Грузия».

Сотрудники правоохранительных органов штурмовали здание. Точное число людей, которых преступник удерживал внутри, пока неизвестно.

Очевидцы рассказали, что нападение совершил мужчина, вооруженный огнестрельным оружием. Он сразу отпустил одну из заложниц. «Она говорила, что он приставил оружие к голове», — сказал человек, находившийся недалеко от здания банка.

Освобожденная заложница также сообщила, что внутри находились трое сотрудников кредитной организации и один охранник. МВД не комментировало ситуацию.

Это не первый захват заложников в грузинском банке за последние месяцы. В октябре в Зугдиди преступник, вооруженный гранатой и автоматом, удерживал более 40 человек и требовал 500 тысяч долларов. Людей удалось освободить, но нападавший скрылся. Личность злоумышленника установлена, но его так и не нашли.