Мужчина с гранатой угрожал устроить взрыв в жилом доме в Тбилиси

В жилом доме в Тбилиси вооруженный мужчина с гранатой угрожал устроить взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации телеканала «Рустави 2», речь может идти о семейном конфликте. Переговоры между мужчиной и полицией продолжались более двух часов, сейчас он задержан. Прилегающая к дому территория перекрыта, дорога к месту происшествия для представителей СМИ ограничена.

В МВД Грузии журналистам пообещали опубликовать детальную информацию о произошедшем позже.

20 ноября в Тбилиси злоумышленник захватил девятерых заложников в здании микрофинансовой организации. Он требовал запретить азартные игры в Грузии, снизить процентную ставку по кредитам и цены на лекарства. Все заложники были освобождены. За месяц до этого в филиал Банка Грузии в Зугдиди ворвался вооруженный автоматом и гранатой преступник и захватил в заложники 43 человека. Он получил полмиллиона долларов в качестве выкупа и скрылся.