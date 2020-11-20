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В Тбилиси освободили часть заложников

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Кадр: @formulage

В Тбилиси освободили шесть человек, которых удерживали в качестве заложников в здании микрофинансовой организации. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

Подробности освобождения части заложников не приводятся.

Ранее сообщалось, что некий Леван З. удерживает девять человек в здании. По некоторым данным, он вооружен гранатой. Злоумышленник выдвинул требования: запретить азартные игры в Грузии, снизить цены на лекарства и процентную ставку по кредитам. Судя по видеозаписи с его заявлением, он находится в нетрезвом состоянии.

Месяц назад в филиал Банка Грузии в Зугдиди ворвался вооруженный автоматом и гранатой преступник и захватил в заложники более 40 человек. Он потребовал полмиллиона долларов и, получив выкуп, скрылся.

Предыстория: Раскрыты требования захватившего заложников в Тбилиси
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