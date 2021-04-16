В Тбилиси неизвестные захватили заложников в здании Банка Грузии

Группа неизвестных с оружием ворвалась в филиал Банка Грузии в Тбилиси и взяла в заложники посетителей и персонал, сообщает телеканал «Рустави-2».

Отмечается, что филиал банка расположен в столичном районе Авлабари, в здании, где ведутся ремонтные работы. На место уже выехала грузинская полиция, она оцепила здание и теперь пытается выяснить все подробности произошедшего. По словам очевидцев, в районе здания не было слышно звуков стрельбы.

Министерство внутренних дел Грузии пока не прокомментировало ситуацию. Точное количество грабителей и взятых ими заложников пока также неизвестно.

В 2020 году в Грузии произошло несколько попыток ограбления банков и других кредитных учреждений. В частности, 20 ноября в Тбилиси злоумышленник захватил девятерых заложников в здании микрофинансовой организации. Он требовал запретить азартные игры в Грузии, снизить процентную ставку по кредитам и цены на лекарства.

Месяцем ранее в филиал Банка Грузии в Зугдиди ворвался вооруженный автоматом и гранатой преступник и захватил в заложники 43 человека. Он получил полмиллиона долларов в качестве выкупа и скрылся.