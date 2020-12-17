Мир
 
Последние новости
Визажистка поделилась ужасом работы с Бузовой
Пропавшая в пещерах Подмосковья группа туристов нашлась
ФИФА назвала лучшего футболиста года
В США заметили подготовку России к войне за Калининград
Производителей вакцин от COVID-19 освободили от наказания за побочные эффекты
Глава РУСАДА посчитал победой лишение российских спортсменов флага на два года
Спасенный из пещер Подмосковья ребенок рассказал о произошедшем
Открытый доступ в подмосковные пещеры объяснили
В МЧС назвали безобразием экскурсию потерявшейся в пещерах Подмосковья тургруппы
Новости партнеров
Прослушать новость

Захватившего заложников француза и его жену нашли мертвыми

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Жандармы нашли директора предприятия в коммуне Домон под Парижем и его жену, которую он захватил в заложники, мертвыми. Об этом сообщает телеканал BFM.

По данным полиции, мужчина сначала убил супругу, а затем покончил с собой. Заложников он удерживал на протяжении трех часов, все это время силовики вели с мужчиной переговоры.

Как отмечает издание, пара находилась в процессе развода. Не исключалось, что ссора между супругами возникла на бытовой почве. Ранее женщина уже обращалась в полицию с жалобами на бытовое насилие со стороны мужа.

Вечером 17 декабря сообщалось, что вооруженный директор компании взял в заложники несколько человек. Двое из них пострадали. Переговоры вело антитеррористическое подразделение Французской жандармерии (GIGN).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Val-d'oise: la prise d’otage à Domont est terminée, le preneur d'otage et sa femme retrouvés morts
Полиция Монреаля опровергла захват заложников в офисе Ubisoft
Появились подробности о захвате заложников в Монреале