Захватившего заложников француза и его жену нашли мертвыми

Жандармы нашли директора предприятия в коммуне Домон под Парижем и его жену, которую он захватил в заложники, мертвыми. Об этом сообщает телеканал BFM.

По данным полиции, мужчина сначала убил супругу, а затем покончил с собой. Заложников он удерживал на протяжении трех часов, все это время силовики вели с мужчиной переговоры.

Как отмечает издание, пара находилась в процессе развода. Не исключалось, что ссора между супругами возникла на бытовой почве. Ранее женщина уже обращалась в полицию с жалобами на бытовое насилие со стороны мужа.

Вечером 17 декабря сообщалось, что вооруженный директор компании взял в заложники несколько человек. Двое из них пострадали. Переговоры вело антитеррористическое подразделение Французской жандармерии (GIGN).