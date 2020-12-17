Вооруженный мужчина захватил заложников под Парижем

Вооруженный мужчина захватил заложников в коммуне Домон под Парижем. Об этом сообщает телеканал BGMTV.

В результате происшествия пострадали как минимум два человека. Инцидент произошел около 20:00 (22:00 по московскому времени). Известно, что в здании находилось несколько человек.

По данным телеканала, нападавший — руководитель компании. Он удерживает в заложниках свою жену.

К месту происшествия прибыло антитеррористическое подразделение Французской жандармерии (GIGN). Правоохранители вступили в переговоры со злоумышленником. В жандармерии не исключают, что речь идет о ссоре на бытовой почве. Прокуратура округа Понтуаз начала расследование, характер которого не уточняется.