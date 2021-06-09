Акция возмездия за убийство наркоторговца парализовала жизнь города-миллионника

Акция возмездия за убийство наркоторговца парализовала жизнь бразильского города-миллионника Манаус. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В субботу вечером, 5 июня, полицейские застрелили предполагаемого главаря банды наркоторговцев Эрика Батисту Косту, известного под кличкой «Дадиньо». В ответ члены группировки развернули целую войну с местными властями.

Мишенями преступников стали полицейские участки, муниципальные здания, банки, десятки автобусов и личных автомобилей жителей города. Из-за роста насилия власти были вынуждены закрыть школы и центры по вакцинации населения от коронавируса.

В марте сообщалось, что итальянская мафия запретила скорым сирены и мигалки из-за наркоторговцев: те якобы не могут завершить сделки с покупателями, поскольку путают врачей с полицейскими. Во время последнего инцидента в Неаполе двое неизвестных на мотоцикле догнали машину скорой помощи, когда она ехала на вызов. Мафиози угрожали пристрелить водителя, если тот не выключит сирену, и настаивали, что ею вообще нельзя пользоваться в этом районе.