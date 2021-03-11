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Бабушка испугалась за внука-наркомана и сдала полиции банду мафиози

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Фото: Globallookpress.com

Бабушка зависимого от кокаина наркопотребителя в Италии обратилась в полицию, и благодаря ее информации сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть банду мафиози-наркоторговцев. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на местные власти.

Показания родственницы наркомана помогли правоохранителям выйти на членов криминального клана Муто, который является частью калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». Были арестованы 33 человека: их обвиняют в торговле кокаином и другими запрещенными веществами, незаконном владении оружием и ряде других правонарушений. Сообщается, что дилеры преступной группы распространяли наркотики на торговых площадях окрестных городов.

Сообщается, что мафиози также самостоятельно выращивали каннабис, производили гашиш и собирали дань с торговцев рыбой и других местных предпринимателей.

Громкое задержание произошло на фоне того, что в Италии прямо сейчас идет крупнейший за три десятилетия процесс над членами мафии: по различным делам проходят более 350 подозреваемых, связанных с группировкой «Ндрангета».

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