Суд по ошибке освободил босса итальянской мафии

Суд в Испании по ошибке освободил одного из боссов итальянской организованной преступной группировки Ндрангета. Об этом сообщает издание El Pais.

В октябре 2018 года испанская и итальянская полиция совместно начали расследование в отношении одного из лидеров ОПГ Ндрангета Витторио Расо (Vittorio Raso). Его разыскивали по обвинению в двух случаях вымогательства, один из которых произошел между 2012 и 2016 годами, а другой — в июне 2016 года. Жертвы брали у мафии крупные займы от 40 до 50 тысяч евро (3,6–4,5 миллиона рублей) под 10 процентов в месяц. Предположительно, Расо требовал выплаты задолженности жестокими методами. Также его обвиняют в торговле гашишем между Италией и Испанией.

Полицейские обнаружили Расо в Малаге в испанском регионе Коста-дель-Соль. Позже они установили, что подозреваемый живет в Барселоне и задержали его. Во время ареста у Расо был найден фальшивый паспорт.

После ареста Расо итальянская полиция обыскала дома связанных с ним лиц в итальянском городе Турин. Сотрудники правоохранительных органов нашли 360 тысяч евро (32,7 миллиона рублей), более 13 килограммов наркотиков и различное оружие.

Об аресте Расо стало известно 12 октября. Полицейские подчеркивали, что Расо — один из лидеров Ндрангеты. Подозреваемого также определили как лидирующую фигуру организации из итальянского региона Калабрии, чья криминальная активность в основном заключается в торговле наркотиками и боеприпасами.

13 октября Расо выступил по видеосвязи перед судьей Алехандро Абаскалем (Alejandro Abascal) из Высокого суда Испании. В тот момент в Европейском ордере на арест упоминались только подозрения в вымогательстве. По этой причине его оштрафовали и отпустили, сообщил представитель Центрального уголовного суда Испании. Источники в полиции настаивают, что они направляли отчет более чем на трех страницах, в котором указали, что ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы за вымогательство и еще 20 лет тюрьмы — за торговлю наркотиками.

Через два часа после того, как его отпустили, итальянская полиция направила в испанский суд дополнительную информацию, и включила второй документ, в котором указывалось, что Расо также разыскивается за торговлю наркотиками, будучи одним из лидеров Ндрангеты.

Судья выписал новый ордер на арест, но к этому времени Расо вышел из камеры. «Все ищут его. В домах, где, как известно, он останавливался, были проведены обыски, но никаких его следов не обнаружено», — сообщил один из источников в полиции.

Организованная преступная группировка Ндрангета — самая мощная мафиозная структура Италии. У нее самая широкая сеть международных подразделений.