Из жизни
 
Последние новости
«Нафтогаз» начал готовить новый иск к «Газпрому»
Подход к учету бедности в России предложили изменить
Российский младенец умер от голода
Стало известно о тайной свадьбе звезды «Людей Икс»
Супруги нашли способ досрочно выйти на пенсию и стать миллионерами
Трамп раскрыл тайну об участнике операции по ликвидации главаря ИГ
Олимпийский чемпион поддержал оформившего гражданство США Малкина
США пригрозили «ответить силой» на попытки захвата сирийской нефти
Названы причины рекордного наплыва туристов в Крыму
Новости партнеров

Приговоренного к пожизненному сроку насильника случайно выпустили из тюрьмы

Перейти в «Мою Ленту»

Отбывающего пожизненный тюремный срок за изнасилование американского заключенного «по ошибке» выпустили на свободу. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 25 октября в Рейдсвилле, штат Джорджия. В департаменте исправительного учреждения штата заявили, что власти задействовали все ресурсы для поисков Тони Майкона Мунос-Мендеса (Tony Maycon Munoz-Mendez).

31-летний осужденный был приговорен к пожизненному заключению в 2010 году за изнасилование и за растление малолетних.

В августе сообщалось, что жительница американского штата Невада по ошибке отсидела 35 лет в тюрьме и получила миллионную компенсацию. В 1980 году 29-летнюю Кэти Вудс (Cathy Woods) приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл (Michelle Mitchell).

В 2015 году обнаруженный на месте преступления окурок подвергли ДНК-экспертизе и выявили имя настоящего убийцы Мишель Митчелл. Им оказался Родни Холбауэр (Rodney Halbower), подозреваемый в изнасиловании и убийстве еще пяти женщин. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению за убийства 17-летней Полы Бакстер (Paula Baxter) и 18-летней Вероники Кашо (Veronica Cascio).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Convicted rapist mistakenly released from prison
Невиновная женщина отсидела 35 лет в тюрьме и стала мультимиллионершей
Мусульманин захотел отложить свою казнь из-за христианина
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0228 октября

«Причин для возвращения не видим»

История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
02:12Сегодня

Супруги нашли способ досрочно выйти на пенсию и стать миллионерами

02:02Сегодня

Трамп раскрыл тайну об участнике операции по ликвидации главаря ИГ

20:2028 октября

Французский бульдог сжег дом зажигалкой

Из жизни00:0623 октября
Стив и Камре Курто

«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»

Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
19:2228 октября

Девушка бросила бутылку с посланием в океан и получила ответ через пару месяцев

18:1828 октября

Девочка села на шпагат и осталась парализована

17:0628 октября

Дочь годами писала сообщения покойному отцу и получила неожиданный ответ

Из жизни00:0521 октября

«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»

История россиянина, перебравшегося в Сербию
15:0728 октября

Мужчина получил 15 ранений в перестрелке и сам пришел в больницу

13:5928 октября

Старушка получила 24 миллиона евро за найденный на ее кухне шедевр

13:1928 октября

Больная старушка стала бодибилдером в 75 лет

Россия
Российский младенец умер от голода
Евгений Примаков«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он менял российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Раскрыта опасность ночных перекусов
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
Россиянка усыновила троих детей ради денег и избила их на камеру
«Это не наркотик, но, боюсь, следствие закроет на это глаза»
Россиянку судят за покупку антидепрессантов. Это дело ставит под удар тысячи россиян
Горбачев поведал об унаследовавшем хаос Путине
Все материалы
Мир
США пригрозили «ответить силой» на попытки захвата сирийской нефти
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Пенсионер пострелял в людей около мечети во Франции
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
Появились подробности дела российского дипломата-«шпиона» в Болгарии
Все материалы
Бывший СССР
Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украина назвала условия разведения сил в Донбассе
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Украинская контрразведка поймала луганского дезертира
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
На Украине задержали провоцировавшего радикалов «российского агента»
Все материалы
Экономика
Продажа Sukhoi SuperJet 100 в Африку сорвалась
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Бизнесмены предложили построить СИЗО для самих себя
Пионеры альткотельного метода
Как на Алате решили проблему с инвестициями в теплохозяйство
В России появится новое ведомство
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Стало известно о готовности Украины к прямым поставкам газа из России
Все материалы
Силовые структуры
Суд оправдал обвиненного в домогательствах российского учителя
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
В России предложили создать киберполицию для борьбы с наркотиками в сети
Алексей СуклетинКазанский аллигатор
Советский Джек-потрошитель убивал и ел людей. Он охотился на проституток и школьниц
Брат устроившего бойню в Забайкалье солдата рассказал о его страхе
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана
Все материалы
Наука и техника
Найдена родина самого первого человека
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Виртуальная «Алиса» заявила об ошибке
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
В Солнечной системе нашли новую карликовую планету
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Apple выпустила AirPods Pro
Все материалы
Спорт
Олимпийский чемпион поддержал оформившего гражданство США Малкина
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Евгений Малкин оказался гражданином США
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Российский обладатель Кубка Стэнли выбыл до весны из-за травмы
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Американский баскетболист вспомнил детские страшилки о России
Все материалы
Культура
Стало известно о тайной свадьбе звезды «Людей Икс»
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Умер продюсер «Крестного отца» и «Китайского квартала»
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Пьяный Бен Аффлек пошатался по улицам в маске черепа и чуть не упал
«Какие вина! И какие речи!»
Эта революция изменила судьбу Европы. Ее спланировали на банкете
Умер художник Николай Касаткин
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина решила стать шеф-поваром и раскрыла обман друзей
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Сотрудник потерял работу из-за мема и нашел поддержку в сети
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Российская блогерша попала в аварию за рулем мотоцикла и сняла ее на видео
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Военный устал от службы и ушел в гей-порно
Все материалы
Ценности
Названа новая причина смерти Zombie Boy
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Ким Кардашьян пошла против мужа и нарядила дочь в откровенное платье
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Матери обнаружили на часах изображения гениталий и ужаснулись
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
В рождественском свитере усмотрели зашифрованные рисунки женской груди
Все материалы
Путешествия
Впавшую в кому на турецком курорте россиянку разрешили отвезти домой
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Спасшая людей бортпроводница загоревшегося Ан-24 получила награду от Путина
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
В смерти 12-летней россиянки в турецком бассейне нашли нового виновника
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Занявшихся сексом в кресле самолета россиян наказали
Все материалы
Из жизни
Приговоренного к пожизненному сроку насильника случайно выпустили из тюрьмы
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Супруги нашли способ досрочно выйти на пенсию и стать миллионерами
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Трамп раскрыл тайну об участнике операции по ликвидации главаря ИГ
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Французский бульдог сжег дом зажигалкой
Все материалы
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Lada 4x4 получила спецоборудование и надпись Police на бортах
В России построили первую Lada на водороде
Опубликованы первые фотографии нового кроссовера Toyota
Все материалы
Дом
Малахов рассказал о борьбе за квартиру покойного солиста «Иванушек»
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Найден самый дорогой частный дом Москвы
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Незаконная перепланировка у соседей обошлась москвичу в сотни тысяч рублей
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Россиянка случайно обнаружила в своей комнате пятерых жильцов
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Раскрыты изменения в ЕГЭ
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы