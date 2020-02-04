Заключенного по ошибке освободили из тюрьмы и снова арестовали

Власти американского штата Огайо по ошибке отпустили из тюрьмы заключенного, которому недавно были предъявлены дополнительные обвинения, и снова арестовали его. Об этом сообщает издание UPI.

31-летний Тэллеон Стефон Бразил (Talleon Stephon Brazil) был арестован и осужден по ряду обвинений, включая ограбление, угон автомобиля и незаконное хранение огнестрельного оружия. Он отбывал заключение в одной из тюрем штата Огайо.

14 января власти Огайо отвезли его в офис шерифа в городе Портсмут, где Бразилу были предъявлены дополнительные обвинения в совершении преступлений, связанных с наркотиками. 21 января полицейские случайно освободили Бразила под залог, хотя он должен был содержаться под арестом. Его забрали родственники и увезли в город Детройт, штат Мичиган.

В четверг, 30 января, власти Огайо сообщили об ошибке Департаменту исправительных учреждений Мичигана. Представители правоохранительных органов связались с семьей Бразила и потребовали вернуть его в тюрьму, но осужденный проигнорировал это сообщение.

Вечером в субботу, 1 февраля, Бразил был арестован по месту своего жительства в Детройте. Ему могут предъявить дополнительные обвинения в связи с попытками избежать повторного заключения.

Ранее сообщалось, что отбывающего пожизненный тюремный срок за изнасилование американского заключенного «по ошибке» выпустили на свободу. 31-летний осужденный был приговорен к пожизненному заключению в 2010 году за изнасилование и за растление малолетних.

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