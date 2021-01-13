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Начался крупнейший за 30 лет судебный процесс над итальянской мафией

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Фото: Valeria Ferraro / Globallookpress.com

В итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами мафиозной группировки «Ндрангета», сообщает издание The Local.

На скамье подсудимых находятся 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. Отмечается, что во время предварительных слушаний лишь на перечисление имен предполагаемых преступников ушло три часа.

Фигуранты дела обвиняются в совершении серии преступлений в 90-х. В перечне помимо отмывания денег и вымогательства присутствуют убийства, незаконный оборот наркотиков и злоупотребление служебным положением.

По данным The Local, процесс пройдет в специальном защищенном здании. Запланированы слушания более 900 свидетелей, среди которых 58 бывших мафиози. Кроме того, необходимо проанализировать множество документов и материалов экспертиз.

Еще 92 человека ранее сознались в совершении преступлений, и будут судимы в ускоренном порядке. Среди таких раскаявшихся — бывший сенатор от партии Сильвио Берлускони, адвокат Джанкарло Пителли. Почти всех фигурантов дела арестовали в 2019 году, расследование продолжалось с 2016-го.

«Би-би-си» отмечает, что масштабное разбирательство можно сравнить с состоявшимся в Италии в 1986-1987 годах процессом, в результате которого осудили 338 участников сицилийской «Коза Ностры».

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