Стало известно о фальсификации выборов в пользу Байдена силами мафии

Американские мафиози в Филадельфии, штат Пенсильвания, помогли вероятному победителю президентских выборов Джо Байдену с фальсификацией на голосовании. Об этом сообщает The Buffalo Chronicle со ссылкой на источники, близкие к боссу филадельфийской мафии Джоуи Мерлино.

Как стало известно собеседнику издания, Мерлино, известный как Тощий Джоуи, и его команда изготовили порядка 300 тысяч поддельных бюллетеней в пользу Байдена по заказу его штаба. По его словам, представители кандидата от демократов за несколько часов до закрытия избирательных участков в ночь выборов выдали Мерлино несколько коробок с пустыми бюллетенями. Он отвез их в два частных дома на юге Филадельфии, где его люди занялись подделкой голосов.

Утверждается, что работа велась в течение трех дней. После этого коробки с заполненными бланками были подброшены к центру подсчета голосов в Филадельфии. По данным источника, за каждый бюллетень мафиози получил от Демократической партии 10 долларов. Таким образом общая сумма его вознаграждения составила порядка трех миллионов долларов. Часть этих денег была направлена на оплату работы команды мафиози: каждый из них получал более 1 тысячи долларов в час.

Однако, отмечает собеседник The Buffalo Chronicle, теперь Мерлино готов разоблачить схему и дать соответствующие показания в Конгрессе. В обмен он надеется на полное аннулирование его судимостей, а также на освобождение от уголовной ответственности за участие в фальсификации результатов выборов.

Кроме того, считают аналитики, после подобных признаний Мерлино мог бы продать права на свою историю одной из голливудских кинокомпаний, заработав на этом порядка 20 миллионов долларов. Еще 10 миллионов долларов ему мог бы принести контракт на публикацию книги, посвященной этим событиям.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп объяснил победу Байдена на выборах фальсификациями. Он также отмечал, что на выборах наблюдались «ужасные нарушения».

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут оспорены в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.