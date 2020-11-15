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Трамп объяснил победу Байдена на выборах

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп объяснил победу на выборах президента страны Джо Байдена. По словам Трампа, это удалось благодаря фальсификациям. Такой комментарий политик оставил в своем Twitter.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов», — сказано в твите.

По словам президента, частная компания Dominion с «дурной репутацией» и «дрянным оборудованием» с нарушениями подсчитала голоса, а СМИ замолчали ситуацию или исказили факты.

Ранее Трамп говорил, что покинет пост в том случае, если его конкурент Байден законно и честно выиграет выборы. По словам ведущего телеканала Fox News Хералдо Риверы, Трамп хочет сделать все возможное, чтобы убедиться, что это справедливый результат.

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