Президента США Дональда Трампа заподозрили в тяге к авторитаризму. Об этом пишет журналист Томаш Залесский (Tomasz Zalewski) в польском издании Polityka. По его мнению, действия американского лидера свидетельствуют о его готовности вступить на этот путь.

«Дом американской демократии пострадал от землетрясения и дал трещину. Надо надеяться на то, что американцы не допустят до того, чтобы он рухнул», — пишет журналист. В статье он критикует нежелание Трампа признать результаты президентских выборов в США, согласно которым победу одерживает демократ Джо Байден, подчеркивая, что глава Белого дома «цинично играет» с безопасностью собственной страны.

Залесский также критикует сторонников Трампа, которые, по его мнению, «поддакивают президенту» и не принимают результаты выборов, настаивая на фальсификациях: «Трампу и тем, кто одевает ему тапочки, уже пора понять, что судебные разбирательства в соответствии с принципами верховенства закона не увенчаются для них успехом».

Журналист отмечает, что многие считают, что Трампу все-таки удастся повернуть ситуацию в свою пользу. «Если бы он [Трамп] в этом преуспел, это значило бы то, что Америка пойдет по пути России, Турции или Венгрии», — пишет Залесский.

Однако автор выражает надежду на то, что в итоге «все обязательно хорошо закончится», так как «победит естественный инстинкт самосохранения» и Байден примет присягу 20 января 2021 года, став 46-м президентом США.

В своей статье Залесский также прокомментировал слухи о том, что в случае проигрыша Трамп будет баллотироваться на пост президента в 2024 году: «Как сказал однажды русский классик, "и смешно, и страшно", но скорее в этом случае просто страшно».