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Митинг в поддержку Трампа закончился поножовщиной

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Фото: Sputnik / РИА Новости

Митинг в поддержку президента США Дональда Трампа, который его сторонники устроили в Вашингтоне, закончился поножовщиной. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает The Washington Post.

По данным издания, около 20:00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома между участниками акции и противниками действующего американского лидера произошло столкновение. В ходе драки, которая продолжалась несколько минут, один из ее участников, мужчина в возрасте около 20 лет, получил ножевое ранение в спину. Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами.

Как отмечает газета, за время проведения акции стычки между сторонниками и противниками Трампа происходили несколько раз. В результате по меньшей мере 20 человек с обеих стороны были задержаны. Также известно, что в ходе беспорядков пострадали два сотрудника полиции. Еще несколько людей были замечены со следами крови на лице или одежде.

Ранее сообщалось, что на митинг за честные выборы в Вашингтоне вышли тысячи сторонников Трампа. Отмечалось, что протестующие, которые собрались на Фридом Плаза недалеко от Белого дома, держали в руках американские флаги, требовали прекратить кражу голосов и выступали против фальсификации выборов.

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