Россияне нашли забытые в закрытом на ремонт морге тела

В подмосковных Люберцах местные жители нашли забытые тела в закрытом на ремонт морге. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, россияне обнаружили тела 7 июня. Они вызвали полицию, и только после этого трупы забрали.

Выяснилось, что работники покинули помещение еще в начале месяца, но оставили там невостребованные тела. В некоторых шкафах остались органы.

Очевидцы обратились с жалобой в Минздрав. Полиция организовала проверку.

16 июня в городе Могоче Забайкальского края в гараже рядом с моргом местной больницы нашли труп и человеческие останки. На видеозаписи, сделанной местной жительницей, видно, что в помещении на полу лежит завернутое тело, а на заднем плане стоит гроб. Региональное управление Следственного комитета организовало проверку. Известно, что сам морг не работает с июня 2020 года.