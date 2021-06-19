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Россияне нашли забытые в закрытом на ремонт морге тела

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В подмосковных Люберцах местные жители нашли забытые тела в закрытом на ремонт морге. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, россияне обнаружили тела 7 июня. Они вызвали полицию, и только после этого трупы забрали.

Выяснилось, что работники покинули помещение еще в начале месяца, но оставили там невостребованные тела. В некоторых шкафах остались органы.

Очевидцы обратились с жалобой в Минздрав. Полиция организовала проверку.

16 июня в городе Могоче Забайкальского края в гараже рядом с моргом местной больницы нашли труп и человеческие останки. На видеозаписи, сделанной местной жительницей, видно, что в помещении на полу лежит завернутое тело, а на заднем плане стоит гроб. Региональное управление Следственного комитета организовало проверку. Известно, что сам морг не работает с июня 2020 года.

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