Мужчина развозил приглашения на свадьбу дочери и нашел ее труп

Житель индийского города Барейли, штат Уттар-Прадеш, развозил приглашения на свадьбу дочери и нашел ее труп на дороге по дороге домой. Об этом сообщает издание Times of India.

Днем 14 июня 19-летняя Минакши Сингх Тина (Meenakshi Singh Teena) попрощалась с отцом Маданпалом Сингхом (Madanpal Singh), когда он поехал развозить приглашения на ее свадьбу с мужчиной по имени Джитин (Jitin). Торжество должно было состояться 20 июня.

Позже девушке позвонил жених и предложил отвезти ее за покупками. Мать проводила невесту до автобусной остановки.

В это время Маданпал развез часть приглашений и направился домой, чтобы поесть. По дороге он заметил толпу людей. Индийцу стало интересно, что произошло. Он припарковал мотоцикл и подошел поближе сквозь толпу. Оказалось, что люди собрались вокруг тела умершей девушки. Неожиданно он упал на колени, закричал: «Это моя дочь», — и потерял сознание.

Во вторник, 15 июня, полицейские арестовали жениха погибшей по подозрению в ее убийстве. Во время допроса Джитин заявил, что не хотел жениться на Минакши и пытался отменить свадьбу. В результате ссоры он задушил девушку.

«Я организовал свадьбу моей дочери с Джитином, так как они знали друг друга. 6 июня мы обменялись подарками во время предсвадебной церемонии. Но семья Джитина была недовольна, так как они хотели получить больше денег. Джитин даже просил отложить свадьбу, но это было невозможно, так как мы уже разослали приглашения и забронировали место для проведения церемонии», — рассказал Мадданпал.

Полиция устанавливает, был ли кто-то еще, кроме Джитина, замешан в убийстве.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Ибирите 18-летняя местная жительница умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь. По словам полицейских, на теле невесты не было следов грубого обращения или насилия.