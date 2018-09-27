Буйные гости на свадьбе вынудили незнакомца замахнуться на невесту мечом

В американском городе Хардистон, штат Нью-Джерси, менеджер хедж-фонда напал на незнакомую женщину и ранил ее мечом. Об этом сообщает издание New Jersey Herald.

Карлос Мехия (Carlos Mejia), работающий менеджером хедж-фонда в Нью-Йорке, приехал в Хардистон на деловое мероприятие. Он остановился в гостинице, где праздновали свадьбу. Инцидент произошел, когда невеста и ее гости стояли в коридоре недалеко от его номера.

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Мехия подошел к ним и попросил сигарету. Получив отказ, он принялся ругаться, а затем скрылся в своем номере. Оскорбленные гости свадьбы стали кричать и стучаться к нему. Внезапно дверь распахнулась и на пороге показался Мехия с мечом в руках. Размахивая им, он пошел на гостей, пригрозил убить невесту, после чего ударил ее клинком по руке.

Гости разоружили Мехию и сдали охранникам гостиницы, которые задержали его до приезда полиции. Мужчину обвиняют в нападении с нанесением телесных повреждений, террористических угрозах, обладании оружием в незаконных целях и хулиганских действиях или оскорблении.

Невеста попала в больницу с порезом на руке. Ранение не представляет угрозы для жизни.

В ноябре сообщалось, что американка во время семейной ссоры из-за наркотиков несколько раз ударила супруга мечом по животу, правому боку и предплечьям.

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