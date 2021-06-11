В Испании отец убил шестилетнюю дочь и выбросил ее тело в море. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Шестилетняя Оливия числилась пропавшей с конца апреля. Тогда отец похитил девочку и ее младшую сестру, годовалую Анну, позвонил бывшей супруге и пообещал, что та больше никогда не увидит своих дочерей. Тело ребенка нашли в спортивной сумке, к которой был привязан якорь. Оборудование спасателей обнаружило схожую сумку рядом с тем местом, где было найдено тело Оливии. Возможно, в ней находится тело второй девочки.

Произошедшее потрясло испанцев, об инциденте высказался в том числе премьер-министр страны Педро Санчес. На фоне пандемии в стране значительно возросло число случаев домашнего насилия и убийств на почве гендера. Все это, как отмечает издание, подтолкнуло испанцев к проведению «срочных митингов». Ожидается, что вечером 11 июня по всей стране пройдут акции протеста против домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что во Франции мужчина облил жену горючей жидкостью и заживо сжег посреди улицы. Сначала он поджег дом, где жил вместе с ней и тремя их детьми. По словам очевидцев, женщина успела выбежать из горящего дома, но муж догнал ее, выстрелил в нее, а когда она упала, достал из автомобиля канистру с горючей жидкостью, облил и поджег.