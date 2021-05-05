Во Франции муж заживо сжег супругу посреди улицы

Во Франции мужчина облил жену горючей жидкостью и заживо сжег посреди улицы. Об этом сообщает издание Sud Ouest.

Сначала злоумышленник поджег свой дом, в котором жил вместе с тремя детьми и супругой. По словам очевидцев, женщина успела выбежать из горящего здания, но муж догнал ее и выстрелил, а когда она упала, достал из автомобиля канистру с горючей жидкостью, облил супругу и поджег.

Отмечается, что детей пары в момент происшествия дома не было. Злоумышленника задержали. Ранее он уже был отбывал наказание за домашнее насилие.

Ранее сообщалось, что житель американского города Бакстон, штат Мэн, перепутал педали во время парковки автомобиля и случайно убил бывшую жену. В полиции сообщили, что бывших супругов связывали дружеские отношения.