Мужчина случайно убил бывшую жену

Житель американского города Бакстон, штат Мэн, перепутал педали во время парковки автомобиля и случайно убил бывшую жену. Об этом сообщает издание Bangor Daily News.

Утром во вторник, 20 апреля, 65-летняя Сью Эллен Рэнделл (Sue Ellen Randall) направляла 74-летнего бывшего мужа Джеффри Рэнделла (Jeffrey Randall), который парковался задним ходом около ее дома.

Мужчина перепутал педали и случайно нажал на газ вместо тормоза. В результате автомобиль наехал на Сью Эллен, и женщина погибла.

В полиции сообщили, что бывших супругов связывали дружеские отношения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, но считают, что женщина погибла в результате несчастного случая.

Ранее сообщалось, что пенсионерка с американского острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, погибла под колесами собственного автомобиля, когда выгружала из багажника купленные продукты. Неожиданно транспортное средство, за рулем которого находился 84-летний муж женщины, покатилось назад и задавило ее.