Мужчина погиб под колесами собственного пикапа на парковке

Житель американского города Вайнленд, штат Нью-Джерси, погиб на парковке под колесами собственного пикапа. Об этом сообщает издание New York Post.

Днем в понедельник, 5 октября, 67-летний Уолтер Мосли (Walter Mosley) находился на водительском сиденье своего автомобиля Ford F-150 на парковке торгового центра Crystal Plaza. По неизвестной причине американец открыл дверь и выпал из салона. В результате он попал под колеса собственного автомобиля и погиб.

Полицейские обнаружили тело Мосли на земле рядом с его транспортным средством. Найденные на теле мужчины травмы, характерные для наезда автомобиля, озадачили сотрудников правоохранительных органов. Врачи констатировали смерть американца на месте происшествия.

Полицейским пока не удалось выяснить, зачем мужчина открыл дверь. Они опросили находившуюся в этот момент с Мосли женщину. Рассказанная ею информация подтверждается записью с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что в английском городе Ли, графство Большой Манчестер, пожилая женщина погибла под колесами собственного автомобиля. Очевидцы вызвали скорую помощь, британку отвезли в больницу, однако реанимировать ее так и не удалось.