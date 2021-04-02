Пенсионерка погибла под колесами собственного автомобиля

Пенсионерка с американского острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, погибла под колесами собственного автомобиля, когда выгружала из багажника купленные продукты. Об этом сообщает издание New York Post.

В четверг, 1 апреля, 80-летняя Мариса Орландо (Marisa Orlando) разгружала покупки из багажника автомобиля Toyota Camry, припаркованного перед ее домом.

Неожиданно транспортное средство покатилось назад и задавило женщину. Орландо скончалась на месте.

В этот момент 84-летний муж пенсионерки Пьетро Орландо (Pietro Orlando) находился на водительском месте.

Полицейские выясняют причины несчастного случая.

Ранее сообщалось, что жителя американского города Хьюстон, штат Техас, доставили в больницу после того, как он перепутал передачи и попал под колеса собственной машины. Пострадавшего доставили в больницу.