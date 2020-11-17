Мужчина перепутал передачи и попал под колеса собственной машины

Жителя американского города Хьюстон, штат Техас, доставили в больницу после того, как он перепутал передачи и попал под колеса собственной машины. Об этом сообщает издание Houston Chronicle.

Вечером в воскресенье, 15 ноября, мужчина приехал на автомобиле в 400 квартал Ист-Уоллисвилл Роуд, чтобы забрать друга.

Прибыв на место, он перепутал передачи и поставил переключатель в режим заднего хода вместо парковки. После этого он вышел из машины и попал под колеса.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние неизвестно.

Ранее сообщалось, что житель американского города Вайнленд, штат Нью-Джерси, погиб на парковке под колесами собственного пикапа. По неизвестной причине американец открыл дверь и выпал из салона.