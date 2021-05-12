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Мужчина без приглашения пришел на вечеринку и застрелил шесть человек

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Фото: Helen H. Richardson / MediaNews Group / The Denver Post / Getty

Мотивом для расстрела шестерых человек на вечеринке в американском штате Колорадо стало отсутствие приглашения. Об этом сообщает BBC News.

Власти штата заявили, что Теодоро Масиас (Teodoro Macias) застрелил свою девушку и еще пятерых гостей на вечеринке по случаю дня рождения, потому что не получил приглашения и расстроился. Ранее он имел проблемы с агрессией и контролем над своими действиями. Его также описывали как ревнивого бойфренда.

Отмечается, что у преступника произошел конфликт с семьей жертв стрельбы за неделю до инцидента. «За этим ужасным актом стоит домашнее насилие», — заявил на пресс-конференции начальник полиции Колорадо-Спрингс Винс Ниски (Vince Niski).

По данным следствия, Масиас был тихим и серьезным человеком и всегда носил с собой пистолет.

9 мая шесть человек погибли в результате стрельбы на вечеринке по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Огонь по собравшимся на вечеринке открыл возлюбленный одной из присутствующих на вечеринке девушек. После этого мужчина покончил с собой.

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