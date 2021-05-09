Неизвестный выстрелил в женщину и ребенка на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина выстрелил в женщину и ребенка на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя городской полиции.

По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу. Подозреваемый же смог скрыться. В настоящее время ведется расследование.

В то же время американский телеканал NY1 сообщил, что всего пострадавших в результате данного происшествия было трое — две женщины и одна девочка. По данным источников в полиции, подозреваемый, который открыл стрельбу, скорее всего, не целился специально в тех, кого он ранил. Отмечается, что жертвы преступления никак не связаны между собой и приехали из разных мест.

Ранее сообщалось, что в американском городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли три человека. Позже полиция установила личность мужчины: им оказался 41-летний афроамериканец Стивен Николас Бродерик. По данным телеканала CBS Austin, это бывший детектив офиса шерифа округа Трэвис, которому в 2020 году были предъявлены обвинения в сексуальном насилии в отношении ребенка.