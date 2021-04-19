Убившему троих человек в США темнокожему стрелку удалось скрыться

Убившему троих человек в техасском Остине, США, темнокожему стрелку удалось скрыться. Об этом сообщил глава полиции города Джозеф Чакон в эфире телеканала CBS Austin.

Полиция установила личность мужчины: им оказался 41-летний афроамериканец Стивен Николас Бродерик.

По данным телеканала, это бывший детектив офиса шерифа округа Трэвис, которому в 2020 году были предъявлены обвинения в сексуальном насилии в отношении ребенка.

По предварительным данным, он был знаком с жертвами и намеренно открыл огонь, в результате погибли две женщины латиноамериканского происхождения и один афроамериканец. Полицейские не располагают информацией о том, передвигается ли нападавший на машине. Сотрудники предполагают, что Бродерик может взять заложников.

Ранее 18 апреля сообщалось, что в американском городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли три человека.

23 марта президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс активизировать усилия, чтобы ужесточить контроль над огнестрельным оружием и даже запретить некоторые его виды. Предложение американского лидера прозвучало на фоне ЧП в Колорадо, которое стала вторым случаем массовой стрельбы в США за одну неделю. В результате первого происшествия погибли десять человек, в результате второго — стрельба произошла в Атланте, штат Джорджия — жертвами стали восемь человек.