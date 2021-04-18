Чеченцы и курды устроили перестрелку в Бельгии

В бельгийском городе Льеж группа чеченских и курдских беженцев устроила перестрелку. В результате был убит уроженец Чечни, сообщает Al Araby со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу, 17 апреля. На распространенных в соцсетях видео запечатлены представители курдской группировки с бейсбольными битами и оружием. Отмечается, что стрельбе предшествовал конфликт между чеченцем и курдом возле местной станции техобслуживания.

Полиция задержала троих курдов и 28 чеченцев для допроса и проверки документов. У подозреваемых изъят один автомат Калашникова.

Чтобы предотвратить развитие конфликта, к городу Верьвье к востоку от Льежа, где проживает курдская община, была направлена полиция.

В феврале в Бельгии прошли 28 обысков у чеченцев, состоящих в благотворительной организации, которую подозревают в сборе денег для запрещенных террористических организаций, в том числе для «Имарат Кавказ». По результатам обысков полиция не выдала ни одного ордера на арест.