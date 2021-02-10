В Европе прошли массовые обыски у чеченцев

В Бельгии прошли 28 обысков у чеченцев, состоящих в благотворительной организации, которую подозревают в сборе денег для запрещенных террористических организаций, в том числе для «Имарат Кавказ». Об этом сообщает газета DH Les Sport.

Рейд проводился около недели назад, однако в целях расследования информация о нем не разглашалась. По результатам обысков полиция не выдала ни одного ордера на арест.

В ноябре 2020 года живущие во Франции чеченцы пожаловались на обыски и задержания после убийства под Парижем учителя Самюэля Пати. При этом отмечалось, что никакого незаконного преследования со стороны французских властей по национальному признаку не наблюдается.

О задержаниях чеченцев в Европе также сообщалось в январе того же года — масштабная операция в Германии началась из-за фотографий синагоги, которые в сентябре 2019 года сделал на телефон один из задержанных. Предполагается, что кадры были сделаны, когда задержанные планировали теракт и искали места для возможного нападения.

В 2016 году немецкие спецслужбы провели обыски в 12 квартирах и одном общежитии, где проживали уроженцы Чечни, запросившие убежище в Германии. Их подозревали в финансировании терроризма.