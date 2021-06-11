Одного из самых кровавых киллеров выпустили на волю за помощь полиции

Одного из самых кровавых киллеров, работавших на итальянскую мафию, выпустили на волю за помощь полиции. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает газета The Guardian.

По информации издания, Джованни Бруско убил не меньше 150 людей. Одно из самых чудовищных его преступлений — убийство 11-летнего ребенка, чей труп он растворил в кислоте. В 1996 году Бруско был арестован, а в 2000 году он нарушил «кодекс чести» мафии и начал сотрудничать с полицией.

На минувшей неделе Бруско вышел на свободу, проведя за решеткой 25 лет. Его тюремный срок был сокращен в рамках закона, который предусматривает поблажки для тех, кто сотрудничает с полицией. Такой шаг властей вызвал недовольство как родных жертв, так и ряда политиков, которые призвали к пересмотру законодательства. Сторонники закона, напротив, указывают, что информация от людей вроде Бруско помогла в раскрытии сотен преступлений.

Ранее сообщалось, что сотни преступников по всему миру попались на уловку Федерального бюро расследований (ФБР) США и оказались за решеткой. ФБР и австралийская полиция тайно продвигали на черном рынке устройства с «надежным мессенджером» ANOM, которые на самом деле находились под контролем сотрудников правоохранительных органов. Участники операции получили доступ к перепискам преступников, в которых обсуждались контрабанда наркотиков, схемы по отмыванию денег и даже убийства.