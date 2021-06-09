В Европе стали производить больше наркотиков из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад ЕС.

На континенте выросло производство амфетамина и метамфетамина. Кроме того, особую обеспокоенность авторов документа вызывает возрастающее злоупотребление препаратами группы бензодиазепинов. При этом модели употребления наркотиков становятся «все более сложными».

Авторы документа также указывают, что из-за введенного в Европе локдауна наркоторговля ушла с улиц в интернет. Пандемия подтолкнула наркоторговцев к более активному использованию мессенджеров со сквозным шифрованием. «Это заставляет задуматься о том, может ли долгосрочным последствием пандемии стать дальнейшая цифровизация наркорынка», — говорится в докладе. Кроме того, из-за закрытия границ и приостановки авиасообщения преступникам пришлось отказаться от курьеров. Вместо этого наркоторговцы стали использовать для контрабанды контейнерные перевозки и поставки коммерческих товаров.

Ранее сообщалось, что сотни преступников по всему миру попались на уловку Федерального бюро расследований (ФБР) США и оказались за решеткой. ФБР и австралийская полиция тайно продвигали на черном рынке устройства с «надежным мессенджером» ANOM, которое на самом деле находилось под контролем сотрудников правоохранительных органов. Участники операции получили доступ к перепискам преступников, в которых обсуждались контрабанда наркотиков, схемы по отмыванию денег и даже убийства.