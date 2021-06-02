Мир
 
Последние новости
Американец из российской колонии дал совет Байдену перед встречей с Путиным
Российская актриса рассказала о завладевшей имуществом отца женщине
Зеленский внес в Раду законопроект для борьбы с олигархами
«Самокат» собрался в США
Пассажир выпил водки и начал душить свою невесту на глазах четырехлетнего сына
Раскрыта готовность «Дрели» для Су-57
Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд
Ким Кардашьян пристыдили в сети за беспорядок на заднем фоне нового снимка
Пытавшийся найти киллера за 100 тысяч рублей российский военный получил срок
Журналист указал Родниной на невыполнение предвыборного обещания и получил ответ
Новости партнеров

В Европе перехватили крупную партию черного кокаина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Policia Nacional

Испанские и португальские полицейские перехватили крупную партию черного кокаина, замаскированного под древесный уголь. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Преступники обрабатывали наркотик таким образом, чтобы избавиться от характерного запаха и сделать его необнаружимым для собак-ищеек. Предположительно, контрабандистам удалось ввезти в Европу сотни килограммов кокаина. Расследование началось еще в 2020 году. Правоохранителей насторожило то, что одна торговая компания использовала подставные лица для осуществления импорта, который не соответствовал заявленному виду деятельности.

Полиция вышла на след крупного баскского наркоторговца, а через него — к португальскому порту. Там власти обнаружили два контейнера с древесным углем, но среди почти 1400 мешков с углем оказалось порядка 30 мешков с кокаином. Власти проследили за контейнерами до промышленного комплекса в испанском городе Медина-дель-Кампо, где злоумышленники планировали очистить наркотик. После прибытия груза полиция устроила облаву, арестовала трех человек и изъяла 862 килограмма кокаина.

В конце мая сообщалось, что британцы гуляли по пляжу графства Восточный Сассекс и нашли выброшенные на берег пакеты с кокаином. Прохожие сообщили о находке в местную полицию. Отмечается, что почти тонна (960 килограммов) вещества была упакована в водонепроницаемые мешки и привязана к спасательным жилетам, чтобы оставаться на плаву. По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью, стоимость такого количества наркотиков достигает 90 миллионов фунтов стерлингов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Police in Spain seize 860 kilos of black and odourless cocaine
Британцы гуляли по пляжу и нашли тонну кокаина
Полтонны метамфетамина нашли в арбузах в США
В Эквадоре обнаружили бананы с кокаином для России