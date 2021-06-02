В Европе перехватили крупную партию черного кокаина

Испанские и португальские полицейские перехватили крупную партию черного кокаина, замаскированного под древесный уголь. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Преступники обрабатывали наркотик таким образом, чтобы избавиться от характерного запаха и сделать его необнаружимым для собак-ищеек. Предположительно, контрабандистам удалось ввезти в Европу сотни килограммов кокаина. Расследование началось еще в 2020 году. Правоохранителей насторожило то, что одна торговая компания использовала подставные лица для осуществления импорта, который не соответствовал заявленному виду деятельности.

Полиция вышла на след крупного баскского наркоторговца, а через него — к португальскому порту. Там власти обнаружили два контейнера с древесным углем, но среди почти 1400 мешков с углем оказалось порядка 30 мешков с кокаином. Власти проследили за контейнерами до промышленного комплекса в испанском городе Медина-дель-Кампо, где злоумышленники планировали очистить наркотик. После прибытия груза полиция устроила облаву, арестовала трех человек и изъяла 862 килограмма кокаина.

В конце мая сообщалось, что британцы гуляли по пляжу графства Восточный Сассекс и нашли выброшенные на берег пакеты с кокаином. Прохожие сообщили о находке в местную полицию. Отмечается, что почти тонна (960 килограммов) вещества была упакована в водонепроницаемые мешки и привязана к спасательным жилетам, чтобы оставаться на плаву. По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью, стоимость такого количества наркотиков достигает 90 миллионов фунтов стерлингов.