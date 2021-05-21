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В Эквадоре обнаружили бананы с кокаином для России

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Фото: Александр Юрьев / РИА Новости

Полиция Эквадора обнаружила 805 брикетов кокаина в грузе бананов, предназначавшемся к отправке в Россию и Бельгию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Наркотики были найдены порту крупнейшего города страны Гуаякиль. Вес партии не уточняется. Стоимость изъятого наркотика составляет несколько миллионов долларов.

Бананы часто используют в качестве маскировки при международном наркотрафике. При этом преступники или просто прячут кокаин в ящиках с фруктами, или тщательно маскируют товар, подкладывая заполненные наркотиками муляжи в настоящие бананы.

Однако наркокартели не ограничиваются бананами. Так, 26 апреля на американской границе обнаружили большую партию наркотиков, замаскированную под огурцы. Метамфетамин удалось перехватить на мосту Фарр-Рейноса, проходящем над рекой Рио-Гранде и соединяющем Мексику и США. Партия общим весом почти 100 килограммов оценивается в 4,3 миллиона долларов.

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