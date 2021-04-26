Большую партию метамфетамина замаскировали под огурчики

Большую партию наркотиков, замаскированную под огурцы, обнаружили на американской границе. Об этом сообщила Служба таможенного и пограничного контроля США.

По ее информации, метамфетамин удалось перехватить на мосту Фарр-Рейноса, проходящем над рекой Рио-Гранде и соединяющем Мексику и США. Отмечается, что для более тщательной проверки офицеры остановили фуру с коммерческой партией огурцов 17 апреля. Среди них в итоге нашли 114 пластиковых упаковок с наркотиком.

Партия общим весом почти 100 килограммов оценивается в 4,3 миллиона долларов. На своей странице в Twitter служба описала находку как «соленые огурчики».

После проверки ведомство изъяло наркотики и автомобиль. Расследование пока продолжается.

Как отмечает New York Post, похожую схемы в работе использовал мексиканский картель «Синалоа» наркобарона Хоакина Гусмана, который считается главным торговцем наркотиков современности. Как заявлял на суде над мужчиной один из свидетелей, организация для контрабанды запрещенных веществ в США использовала банки с маринованным перцем халапеньо.