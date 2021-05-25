Мир
 
Последние новости
Онищенко объяснил появление первого в России региона с обязательной вакцинацией
Модель умерла после прививки AstraZeneca
Евросоюз планирует жестко огранить экспорт из Белоруссии
Вирусологи предупредили об угрозе новой опасной пандемии
Россия вошла в лидеры антирейтинга по цифровой безопасности
На выборы президента Ирана допустили семь кандидатов из 592
Главный защитник российского бизнеса уйдет в отставку
Определен способ улучшить память и вызвать генерацию новых клеток мозга
Российское посольство рассказало об обстановке в Мали после военного переворота
Новости партнеров

Полтонны метамфетамина нашли в арбузах в США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: U.S. Customs and Border Protection

Сотрудники Таможенной службы США нашли 1,1 тысячи фунтов (почти полтонны) метамфетамина в партии арбузов в Калифорнии. Об этом сообщает The New York Post.

Офицеры остановили грузовик с прицепом на въезде в город Отай Меса. В ходе осмотра машины среди ящиков с фруктами кинологи обнаружили 193 полиэтиленовых пакета с наркотиками. По приблизительным оценкам, стоимость конфискованных веществ составляет около 2,5 миллиона долларов.

Водитель грузовика был арестован. Ему предъявили федеральные обвинения. Полиция отправила его в исправительный центр в Сан-Диего.

Фрукты часто используют в качестве маскировки при международном наркотрафике. При этом преступники или просто прячут кокаин в ящиках, или тщательно маскируют товар, подкладывая заполненные наркотиками муляжи в настоящие плоды. 21 мая сообщалось, что полиция Эквадора обнаружила 805 брикетов кокаина в грузе бананов. Партию наркотиков собирались переправить в Россию и Бельгию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
$2.5 million worth of meth hidden in watermelon shipment seized
Большую партию метамфетамина замаскировали под огурчики
Перехвачена крупнейшая в истории Европы партия кокаина