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Британцы гуляли по пляжу и нашли тонну кокаина

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Фото: National Crime Agency

Британцы гуляли по пляжу графства Восточный Сассекс и нашли выброшенные на берег пакеты с кокаином. Об этом сообщает BBC News.

Прохожие сообщили о находке в местную полицию. Отмечается, что почти тонна (960 килограммов) вещества была упакована в водонепроницаемые мешки и привязана к спасательным жилетам, чтобы оставаться на плаву. По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью, стоимость такого количества наркотиков достигает 90 миллионов фунтов стерлингов.

«Ясно, что потеря партии такого размера нанесет серьезный удар по вовлеченным криминальным сетям», — отметили полицейские. Они предположили, что кокаин был доставлен из Южной Америки, и заявили об отсутствии информации о конечном пункте назначения наркотика. Сообщается, что будет проведено международное расследование инцидента.

25 мая сотрудники Таможенной службы США нашли почти полтонны метамфетамина в партии арбузов в Калифорнии. Офицеры остановили грузовик с прицепом на въезде в город Отай Меса. В ходе осмотра машины среди ящиков с фруктами кинологи обнаружили 193 полиэтиленовых пакета с наркотиками.

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