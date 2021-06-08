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Сотни преступников по всему миру попались на уловку ФБР и оказались за решеткой

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Фото: Australian Federal Police / Reuters

Сотни преступников по всему миру попались на уловку Федерального бюро расследований (ФБР) США и оказались за решеткой. Об этом сообщает BBC News.

ФБР и австралийская полиция тайно продвигали на черном рынке устройства с «надежным мессенджером» ANOM, которое на самом деле находилось под контролем сотрудников правоохранительных органов. Участники операции получили доступ к перепискам преступников, в которых обсуждались контрабанда наркотиков, схемы по отмыванию денег и даже убийства.

Получив необходимые доказательства, правоохранители задержали свыше 800 предполагаемых преступников более чем в 10 странах. Кроме того, полицейские изъяли наркотики, оружие и люксовые автомобили, а также более 48 миллионов долларов наличными и в криптовалютах.

Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум, в котором объявил, что США сделают борьбу с коррупцией ключевой задачей своей внешней политики в сфере национальной безопасности. Особое внимание будет уделено шифрованию и кибербезопасности.

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