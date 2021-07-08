В Петербурге продлили коронавирусные ограничения

Власти Санкт-Петербурга продлили коронавирусные ограничения до 16 августа. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Допуск зрителей на спортивные и массовые мероприятия с 13 июля запрещен. Также запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Эти ограничения не коснутся театров, концертных залов, цирков и кинотеатров.

Согласно постановлению губернатора города, наполняемость театров и концертных залов не должны превышать 1500 человек, а цирков — 50 процентов. Такая же заполненность должна быть у внутреннего водного транспорта. Для проведения спортивных мероприятий тренеры, судьи и участники должны иметь ПЦР-тесты, сделанные не более чем за три дня до проведения мероприятия.

Ранее губернатор Александр Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге. По его словам, она остается непростой, продолжается суточный прирост новых случаев заболевания. Темпы вакцинации удалось нарастить. В Петербурге прививаются около 20 тысяч человек в сутки, и скоро будет привит первый миллион горожан.