Губернатор Петербурга повторно привился против коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов повторно привился против коронавируса российской вакциной. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно», — отметил губернатор.

По его словам, противники прививок подвергает опасности себя и близких.

Первый укол двухкомпонентной вакцины Беглов сделал 1 марта. Тогда он заявил, что чувствует себя отлично. Второй компонент он получил 22 марта. Градоначальник также отметил, что побочных эффектов не испытал.

К настоящему моменту в Санкт-Петербурге вакцинацию прошли 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершили цикл вакцинации.

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