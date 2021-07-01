В России больного ребенка переправили на носилках через реку

В Забайкалье местным жителям пришлось на носилках переправлять больного ребенка с аппендицитом через реку, так как машина скорой помощи застряла в грязи. Об этом сообщает ZAB.RU.

По словам жителя села Батакан, он увидел застрявшую скорую, когда проезжал мимо. Рядом с автомобилем на носилках лежал ребенок. Местные жители бросились на помощь, вытянули машину из колеи и перенесли больного на носилках через реку.

«Село Батакан отрезано от мира. Бедный ребенок мучается на носилках. Куда смотрит власть?» — говорит очевидец происшествия на видео.

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