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В России больного ребенка переправили на носилках через реку

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Фото: Мария Савченко / РИА Новости

В Забайкалье местным жителям пришлось на носилках переправлять больного ребенка с аппендицитом через реку, так как машина скорой помощи застряла в грязи. Об этом сообщает ZAB.RU.

По словам жителя села Батакан, он увидел застрявшую скорую, когда проезжал мимо. Рядом с автомобилем на носилках лежал ребенок. Местные жители бросились на помощь, вытянули машину из колеи и перенесли больного на носилках через реку.

«Село Батакан отрезано от мира. Бедный ребенок мучается на носилках. Куда смотрит власть?» — говорит очевидец происшествия на видео.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на улице Газовиков пенсионер упал в лужу на дороге и чуть не утонул. На улице после прорыва водопровода затопило отрезок дороги и часть тротуара, из-за чего образовался провал. Шедший по тротуару пенсионер упал в него и едва не захлебнулся. По словам очевидца, из-под воды была видна только его надувшаяся куртка.

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